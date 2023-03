Gripe Aviar: las exportaciones de pollo se verán afectadas

Horas después de que las autoridades de Salud de Nación confirmen que se había detectado el primer caso de gripe aviar en aves de corral en Mainqué, provincia de Río Negro, SENASA salió a explicar los detalles de la situación que encendieron las alarmas sanitarias.

"Creemos que la falla en Mainqué ha sido humana, lo que significa, que no se controló bien la bioseguridad. Estamos investigando cómo se generó, aunque es difícil que no se propague el contagio en un galpón en el que habían 22 mil pollos, donde no hay espacio entre alimento-agua entre las aves. En menos de 72 horas murieron 10 mil de estas aves", explicó el Vicepresidente del SENASA, Rodolfo Acerbi, en diálogo con AM550 y CN24/7.

?? Suman 25 los casos confirmados en aves silvestres (3), de traspatio (21) y sector comercial (1) distribuidos de la siguiente manera: 13 en Córdoba, 4 en Buenos Aires, 2 en Río Negro, 2 en Santa Fe, 1 en Jujuy, 1 en Neuquén, 1 en San Luis y 1 en Salta. — Senasa Argentina (@SenasaAR) March 1, 2023

Desde SENASA remarcaron la buena predisposición de la empresa que tenía a estas aves, ya que la entidad pudo actuar rápidamente y activar los protocolos para evitar una propagación aún más extensa.

En este contexto, el protocolo que se está implementando en aislar a la granja ubicada en Mainqué, consiste en sacrificar el 100 por ciento de las aves, a través de un método que no genera sufrimiento en el animal, aclararon.

"El método consiste en darles dióxido de carbono a las aves y se van durmiendo lentamente hasta el fallecimiento. Luego, se sigue el aislamiento de la granja por 30 días", comentó Rodolfo Acerbi. A su vez, remarcó que los humanos pueden seguir consumiendo huevo y pollo sin inconvenientes.

En cuanto a las exportaciones, las negociaciones con los países que compraban estos productos se suspendieron hasta nuevo aviso. Actualmente, hay más de 1000 contenedores que están en viaje hacia China, Arabia y Europa.