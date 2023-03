Berni contra Alberto: "Sí Néstor viviera, lo saca a patadas"

En medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos (FdT), este martes el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni criticó fuertemente al presidente Alberto Fernández y lo trató de "ingrato" y "traidor". "Si Néstor (Kirchner) se levanta de la tumba, me parece que lo saca a patadas en el orto", dijo primeramente anoche en diálogo con TN. En cuanto a lo segundo, Berni planteó que Fernández "se caracterizó por ser un comunicador en off y en off hablan los traidores".

"¿No dijo en off que él quería ser candidato para terminar con el reinado de 20 años de kirchnerismo?", reprochó el ministro de Seguridad que responde al gobernador Axel Kicillof. Y agregó: "Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados es de ingrato". Noticias Relacionadas Massa destacó la aprobación del monotributo tecnológico

Operaron de urgencia a Gerardo Morales

También, recordó las críticas del actual presidente contra Cristina Kirchner durante su gobierno y lo señaló como un "maltratador" y "desagradecido". "Un hombre que dice que se le murió su mejor amigo que era Néstor y maltrató, como maltrató a su viuda, me parece que es un ingrato", aseveró. Por último, Berni culpabilizó al actual mandatario por la situación política del partido. "Fue un golpe muy bajo lo de él. Fue un daño tremendo que nos hizo para el peronismo", expresó.

Por otro lado, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán sobre la segunda mitad del año, el ministro de Seguridad descartó votar a Juan Grabois o a Alberto Fernández, y mostró apoyo a las posibles candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa. "Es un hombre que en 2015 le advirtió a todos los argentinos la catástrofe que iba a suceder y después sucedió. Es más que un mérito suficiente para querer ser candidato, igual que Massa", remarcó sobre el embajador argentino en Brasil.