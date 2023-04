Crece el debate entre inmobiliarias e inquilinos por la Ley

Según trascendió esta semana, el Gobierno Nacional buscaría suspender la Ley de Alquileres para, en su lugar, poner el esquema que regía antes durante 180 días hasta que se apruebe una nueva normativa en el Congreso. Esto acrecentó el debate entre inmobiliarios e inquilinos sobre sus beneficios y falencias. "La Ley Nº 27551 se la critica de fracaso cuando el problema de fondo es la economía a nivel nacional. No se puede distribuir ese fracaso a la Ley, cuando hay otro factor que no está funcionando tampoco. La solución no es derogar, ni suspender", afirmó esta mañana Pamela Gaita, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Neuquén en diálogo con AM 550.

Por su parte, Leandro Sfeir, martillero y corredor inmobiliario de Neuquén, aseguró que esta posibilidad de cambio es "otro desastre más del gobierno" y que lo que deben hacer las autoridades es "meterse en el mercado y no en el contrato privado entre el propietario y el inquilino". "En ningún lugar del mundo anduvo bien una ley donde el Gobierno trató de intermediar entre un contrato privado. El dueño y el inquilino definen lo que mejor le conviene a ambas partes para cerrar un negocio, la ley perjudica ese convenio", afirmó.

En contraste, Gaita reclamó que si la derogación sucede "se va a acentuar una problemática que afecta a más de 8 millones de personas a nivel nacional". Según la presidenta de la Asociación de Inquilinos de Neuquén, el mercado inmobiliario está pidiendo la derogación por falta de rentabilidad, pero al mismo tiempo hay un sector de la población que no puede acceder al alquiler, por lo que la situación es crítica. "La Ley funcionó, tuvo una estabilidad de contrato de tres años y un aumento anual que beneficia a los inquilinos" apuntó y denunció que el mercado inmobiliario "nunca va a ir por debajo de la inflación", por eso hay un "incumplimiento total de la ley" y un "descontrol genérico". "Hubo una falta de control del Estado y la Ley no se hizo respetar", finalizó.

Sfeir, sin embargo, dijo que la Ley creó "incertidumbre" y que el mercado "obviamente iba a reaccionar mal al anuncio del gobierno". Además, ante esta situación, explicó que "los propietarios no quieren firmar contrato a la espera del DNU" para poder firmar con la ley de antes.

