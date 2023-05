Sin definiciones políticas, habló Cristina en Plaza de Mayo

Cristina Kirchner, presente en Plaza de Mayo este jueves 25 en un acto conmemorativo por los 20 años del día en que Néstor Kirchner asumió como Presidente de la Nación, reivindicó su gestión ante miles y miles de militantes. Además, habló nuevamente del FMI y criticó a Mauricio Macri, una vez más. Sin la presencia del presidente, Alberto Fernández, estuvo acompañada por Máximo y Alicia Kirchner, Axel Kicillof, Wado De Pedro y Sergio Massa.

El acto en Plaza de Mayo se adelantó aproximadamente media hora, por la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a gran cantidad de militantes y en medio de cantos, Cristina Kirchner hizo hincapié en la actual gestión y expresó: "Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo y que no es necesario explicitarlas. Lo dije un 20 de diciembre en La Plata, después de la pandemia hubo crecimiento. Pero ojo, les dije 'cuiden los precios de la economía porque el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos' y pasó que se lo están llevando cuatro vivos porque la Argentina volvió a crecer". Sin embargo, sostuvo: "A pesar de los errores, este Gobierno es infinitamente mejor que un segundo gobierno de Macri, no tengo dudas".

"Tenes en tus manos el voto, cada dos años se ejerce. Tenemos que repensar el diseño institucional argentino. No podemos designar a personas de por vida y que nunca más declaran rindan cuentas. No se saben sus declaraciones juradas, no se sabe donde viven ni que tienen. Eso no es de república ni de democracia", enfatizó. Y, en relación al poder judicial, dijo: "Es necesario volver a darle al país un poder judicial que se ha evaporado entre tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina", "Aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy e indigno, nunca se escucharon y vieron las cosas que se saben y que nos enterámos todos los días. Por favor, los argentinos se merecen tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado", insistió.

"Hay que volver a renovar ese pacto. Cuando escucho que hay que acabar con el kirchnerismo, con ganarnos alcanza, ¿por qué llegar al exterminio del otro?. Se los digo como parte de una generación que fue devorada por la violencia. No puede haber un argentino de bien que no se oponga a esas prácticas horribles", remarcó. "Muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho y no se trata de confrontar.¿Por qué se creen que me odian, me prosciben y me persiguen? Por eso, porque no fui de ellos ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter preso. Nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", afirmó la vicepresidenta.