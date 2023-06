Promociones en dólares: el método de un kiosko para ganarle a la inflación

Recientemente, el cartel de un conocido kiosco en el centro de Rosario captó la atención de la comunidad al promocionar sus productos utilizando la moneda estadounidense en lugar del peso argentino. Esta estrategia provocó un gran revuelo entre los habitantes de la ciudad. El propietario del negocio utilizó esta 'oferta dolarizada' de manera irónica para hacer una reflexión sobre la situación económica del país y transmitir un mensaje 'triste' sobre la constante subida de precios".

Pablo, el dueño del kiosco situado en la calle Santa Fe al 1400, expresó de manera irónica: 'Si no tomamos con un poco de humor todo lo que está sucediendo, no podemos seguir adelante. Se me ocurrió que no es igual colocar quinientos pesos que un dólar. ¿Quién no tiene un dólar en el bolsillo?'".

El polémico cartel en Rosario.

El comerciante aclaró que el cartel no significa que cobre en dólares. Expresó: "Es una iniciativa para ver si, entre todos, podemos hacer algo y poner nuestro granito de arena, porque los precios están subiendo tres veces al mes. Los empresarios están descontrolados y eso no es beneficioso para nadie. Cualquiera establece cualquier precio y se considera correcto, pero así no funciona".

"Si reflexionamos sobre ello, tres artículos por un dólar no parece mucho, pero si colocas tres artículos por quinientos pesos, representa una suma considerable. La ecuación cambia drásticamente. Un dólar en comparación con quinientos pesos marca una gran diferencia", comentó.