El jefe de la NASA no descarta que haya vida extraterrestre

El ex astronauta y actual director de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), Bill Nelson, está de visita en Argentina luego de haber estado en Brasil y previo a su escala final en Colombia, para firmar acuerdos bilaterales de exploración espacial y para hacer frente al cambio climático.

Durante su estadía en el país tiene previsto visitas y reuniones con el presidente Alberto Fernández, con directivos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de nuestro país y con el ministro de Ciencia, Daniel Filmus. Además, se espera que en los próximos días el experto viaje a la provincia de Río Negro para visitar la empresa INVAP, la cual desarrolla satélites para exploración espacial y marina en conjunto con Brasil. El proyecto SABIA-MAR, una constelación binacional de satélites gemelos, será utilizado para estudiar los océanos, los ecosistemas y el calentamiento global.

Luego de que trascendiera nivel mundial que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, David Grusch, un ex oficial de inteligencia, asegurara que encontró “restos biológicos no humanos” al investigar OVNIS; la pregunta a Bil Nelson sobre este tema no podía faltar en la conferencia de prensa que brindó este jueves.

Al ser consultado sobre los dichos de Grusch, con una sonrisa en el rostro, Bil Nelson expresó: "En la NASA nos tomamos todo muy seria y científicamente. Por eso ya armamos una comisión de doce expertos que se encargará de elaborar un informe sobre esta temática que espero tener disponible en las próximas semanas".

"Si me preguntan por mi opinión personal, creo que el Universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el Universo", subrayó el jefe de la Nasa.

"El mes que viene tendrán la respuesta"



El administrador de la NASA, Bill Nelson, contó en Casa Rosada que "designó un comité de científicos distinguidos" ante la "sospecha que hay con los extraterrestres" y que ese comité "va a dar a conocer su informe el próximo mes". pic.twitter.com/qz3f5SeoU7 — Corta uD83CuDFC6 (@somoscorta) July 27, 2023

“Como agencia espacial, la NASA está buscando formas de vida en forma permanente fuera de la Tierra”, agregó el experto. En este sentido, mencionó que “en estos mismos momentos, el robot Perseverance en Marte está recolectando muestras en tubos de aluminio para que sean enviadas a la Tierra en la próxima década y poder analizarlas químicamente para ver si hay rastros de vida anterior”.

“Además, en septiembre esperamos el arribo de las primeras muestras biológicas tomadas por una nave al asteroide Bennu para poder también observar rastros de signos de vida o elementos que la propicien”, finalizó el experto.