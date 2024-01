Milei se mudó a la Quinta de Olivos luego de casi un mes de haber asumido

Finalmente, el presidente Javier Milei se mudó a la Quinta de Olivos luego de casi un mes de gestión. La mudanza tardía se debe a que se estaban realizando refacciones a la casa presidencial.

Sin embargo, el traslado del mandatario no fue completo. Ya que aún no podrá para la llevar a sus perros Connan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Debido a que son muy grandes y temen que rompan los muros. “Mañana me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos”, expresó Milei este domingo en radio Mitre.

“La casa que podíamos adaptar para ellos no es una construcción muy fuerte. Necesitamos reforzar paredes y demás con materiales importados y como no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posición, estoy en la cola esperando que lleguen los materiales para poder terminar eso”, destacó el jefe de estado.

Milei no será el único nuevo inquilino de la famosa quinta, ya que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, habitará en una de las casas de huéspedes de la Quinta de Olivos.

Además, Milei comentó que desde ahora trabajará “mayormente desde la Quinta de Olivos” y que solo irá a la Casa Rosada los “martes y jueves” para mantener dos reuniones de gabinete por semana.