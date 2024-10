Sigue el escándalo: se filtraron nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Nuevas conversaciones entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández salieron a la luz en el marco de la causa por violencia de género que enfrenta el ex mandatario. Estos chats, ahora incorporados al expediente judicial, fueron revelados en el programa Somos Buenos , del canal TN, y muestran tensiones vinculadas tanto a cuestiones personales como legales .

Entre los mensajes más controversiales, Yañez denuncia episodios de maltrato físico: “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, le escribió al ex presidente, evidenciando un vínculo marcado por situaciones de violencia. En otro tramo del diálogo, la ex primera dama expresa su frustración por las contradicciones de Fernández: “Me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás” .

El intercambio se produce en un contexto de creciente presión judicial y mediática. En uno de los mensajes del 3 de agosto , Fernández advierte sobre la filtración de información sensible : “Aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

Resistencia a entregar el celular

Yañez, quien presentó una copia certificada de los chats ante la Justicia, se negó a entregar su teléfono al Ministerio Público Fiscal de Madrid para extraer los datos directamente del dispositivo.

El conflicto escaló cuando Fernández comentó la llamada de un periodista de Clarín a uno de los abogados de Yañez, Juan Ignacio Fioribello : "De Clarín lo llamaron. Hasta ahora no tenían nada, solo charlas entre ella y el marido”, se quejó Fernández, insinuando que la situación podría complicarse aún más.