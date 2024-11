El gobierno anunció que los feriados "puente" en 2025 serán "no laborables": qué significa

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 1027/2024, estableció tres días "no laborables" con fines turísticos para 2025. Las fechas seleccionadas son el 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre, que coinciden estratégicamente con jornadas previas o posteriores a los fines de semana, formando "puentes" turísticos.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de ministros, Guillermo Francos. El decreto se ampara en el artículo 7° de la Ley 27.399, que otorga al Ejecutivo la potestad de designar hasta tres días no laborables por año para promover el turismo.

Impulsar el turismo y reducir la estacionalidad

El Gobierno explicó que la decisión busca fortalecer la actividad turística, uno de los sectores clave para el crecimiento económico del país. Según los fundamentos del decreto, estas fechas fueron elegidas para fomentar el turismo interno y distribuir la demanda turística durante todo el año, minimizando el impacto de la estacionalidad.

“Dicha facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina”, señala el texto oficial. Además, la selección de fechas que coinciden con lunes o viernes facilita la organización de escapadas de fin de semana largo, incentivando los viajes de corta distancia.

El decreto subraya el potencial económico de estas medidas, que en años anteriores lograron movilizar a millones de turistas por el país. Sectores como la hotelería, gastronomía y transporte esperan beneficiarse significativamente con esta política, que históricamente potenció las economías regionales en destinos tradicionales y emergentes.

La normativa destaca que el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, otorga al Presidente la facultad de dictar estas disposiciones. Asimismo, la Ley de Ministerios N° 22.520 avala a la Jefatura de Gabinete en la regulación de feriados y actos patrióticos.

Qué diferencia tiene con otros tipos de feriados

La ley de Contrato de Trabajo establece una distinción clave entre días no laborables y feriados. En los primeros, el trabajo es optativo para el empleador, salvo en casos específicos como bancos, seguros y actividades afines. Es decir, cada empresa tiene la facultad de decidir si otorga el día libre o no a sus empleados. Aquellos trabajadores que decidan prestar servicios en un día no laborable recibirán el salario simple, sin adicionales. En caso de que el empleador considere ese día como no laborable, deberá abonar la remuneración habitual a todos sus empleados.

En cambio, en los días feriados, se aplican normativas similares a las del descanso dominical, lo que obliga a los compañeros a dar el día libre a su personal. Existen excepciones en ciertas actividades, pero los trabajadores que presten servicios durante un feriado deberán percibir el salario habitual más una cantidad igual, lo que combinado se conoce como "pago doble".