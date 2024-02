Milei recargado contra "la mugre de la política"

Javier Milei decidió redoblar la apuesta. No solo se reafirmó como outsider de la política, sino que remarcó la diferencia (presunta, por ahora) entre una orilla y otra. De un lado está su gobierno, que pretendería "sacar al país adelante, terminando con la corrupción"; y, del otro, los "estafadores, la mugre de la política".

En este contexto, también dio una señal concreta que no le dirá que no, sino todo lo contrario, a un gobierno integrado de coalición con el PRO, o, por lo menos, con sectores del PRO. "Naturalmente, va a fluir hacia eso", sostuvo en las últimas horas.

El Presidente habló desde Roma, con radio Mitre. Volvió a arremeter contra los diputados y gobernadores opositores que no apoyaron la ley Bases en el Congreso; consideró que lo que pasó con la iniciativa fue "fabuloso" ya que dejó en "evidencia quiénes quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política"; y ratificó que no va a "negociar" su programa económico.



"Dejé en evidencia que son unos delincuentes, generamos un ordenamiento ideológico, quiénes están a favor de la libertad y quiénes en el curro de la política. La gente pudo ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes quieren sacar el país adelante", dijo.



“Son la mugre de la política. Lo que paso es muy interesante, dejó en evidencia quiénes son los estafadores, están en política para hacer negocios, eso fue positivo, dejar en evidencia los que engañan y estafan a la gente, como principio de revelación es fabuloso”.



También renovó conceptos inéditos contra algunos gobernadores. Les pidió que "dejen de gastar en recitales” y cuestionó en particular al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora. Fue muy filoso en este sentido: le reclamó que "deje de pautar en medios para que hablen bien de él”.



Las frases del Presidente