La jubilación mínima se irá a 205 mil pesos, según Caputo

El ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó que "con el bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima que con el aumento del 27,18% se va a 133.000, totalizará casi 205.000 pesos". El jefe de la Economía nacional hizo declaraciones en TN.



"Esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos", dijo Caputo.



"El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde", expresó el ministro.



El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que "el paro de trenes es político porque había una convocatoria y todos los gremios vinieron y La Fraternidad decidió hacer el paro aun cuando estábamos dialogando".



Caputo agregó que "la gente se da cuenta que es político, la mayoría del país votó un cambio pero hay gente que no quiere un cambio y van a hacer estas acciones".



El responsable de la cartera económica enfatizó que "siempre hemos dicho que iba a ser duro, ningún país desarrollado hace las locuras que hizo la Argentina particularmente en estos últimos años".



Caputo proyectó que "cuanto antes bajemos la inflación hay que ser lo más disciplinado posible" y estimó que "febrero cierra con menos de 15% de inflación y antes de julio estaremos en menos del 10%".