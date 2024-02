Argentina: los pasajes de avión tuvieron una fuerte suba

Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, los precios de los pasajes de avión en Argentina experimentaron un aumento significativo en los últimos cinco años. Durante este período, los vuelos nacionales aumentaron un 17.525%, mientras que los internacionales subieron un 4.131%.

El estudio examinó la evolución de los precios de los tickets aéreos durante el mandato del presidente Alberto Fernández. Damián Di Pace, director de la firma, explicó que "para realizar una comparación del mercado turístico argentino, comparamos indicadores de 2019 con los de 2023, con el objetivo de evaluar su evolución en los últimos cinco años y la pospandemia".

Los resultados del estudio muestran que, por ejemplo, un vuelo desde Buenos Aires a Iguazú tenía un costo de $1.300 en 2019, pero en la actualidad cuesta $229.127, lo que representa un aumento del 17.525%. En el caso de un vuelo desde Buenos Aires a Bariloche, el costo pasó de $1.500 en 2019 a $180.758 en la actualidad, lo que implica un incremento del 11.951%.

En cuanto a los vuelos internacionales, que están afectados por el impuesto PAIS (30%) y la percepción de anticipo de Ganancias (30%), también experimentaron aumentos significativos en los últimos años.

Por ejemplo, el vuelo a Miami pasó de tener un valor de $31.800 (US$ 530) en 2019 a $1.086,600 (US$ 815) en la actualidad, lo que representa un incremento del 3.317%. El pasaje de Buenos Aires a Madrid, que costaba $34.200 en 2019, ahora cuesta $1.447,145 (US$ 1.071).

El informe también reveló que el turismo receptivo por vía aérea tuvo un ingreso de 2.761 turistas al país en 2019, mientras que en 2023 la entrada fue de 2.478, lo que representa una caída del 10,24%. Estos datos se basan en los arribos de turistas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery.

En cuanto al turismo emisivo, en 2019 hubo más argentinos que salieron del país en viajes al exterior, debido al dólar más barato en ese entonces (el oficial comenzó 2019 en $38,77 y terminó 2023 con $631,29), además de la posibilidad de financiar los pasajes en cuotas y la ausencia de impuestos. En 2019, salieron 3.707 argentinos, mientras que en 2023 salieron 2.782, lo que representa una disminución del 24,96%.