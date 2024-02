Insisten con doce años de cárcel para Cristina Fernández

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pidió hoy que la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión, tal cual lo había solicitado originalmente por el caso de las 51 obras públicas que para Santa Cruz recibió el empresario Lázaro Báez, conocida como causa Vialidad.

El fiscal insistió en que sea juzgada también por el delito de asociación ilícita que había sido desestimado por Tribunal Oral Federal 2, y que en diciembre de 2022 la condenó a seis años por administración fraudulenta. “Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios”, manifestó.

Villar sostuvo que Cristina Fernández fue la jefa de la asociación ilícita y que se debe aplicar lo que el fiscal Diego Luciani solicitó en sus alegatos en el juicio oral: 12 años de prisión por administración fraudulenta y asociación ilícita.

Además, la Fiscalía también reclamó que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.

De los 13 acusados del caso en la audiencia sólo estuvo presente Fatala. Ninguno tenía la obligación de asistir.