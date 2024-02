Bullrich: "El fallo a favor de Chubut no tiene validez"

La ministra de Seguridad del Gobierno Nacional, Patricia Bullrich, manifestó que el fallo judicial ordenado a la Nación para terminar con los descuentos de fondos coparticipables que aplicó a Chubut es "enclenque y no tiene validez alguna". Al mismo tiempo, señaló que "los gobernadores patagónicos dieron marcha atrás con el corte del suministro combustible porque comprobaron que no tienen la posibilidad de llegar a ese nivel de tensión con el Gobierno Nacional".

En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria nacional dijo: "Evidentemente las provincias patagónicas dieron marcha atrás porque se dieron cuenta que no tienen posibilidad de llegar a ese nivel de tensión. No es cierto que se debió al fallo judicial que consiguió la provincia. Ese instrumento judicial es enclenque y no tiene validez alguna". También se refirió al gobernador de Chubut y expresó que "le bajó la espuma", luego de amenazar con cortar el suministro de combustible. En ese sentido, dijo que el mandatario provincial entendió que no era el instrumento correcto.

Además, Bullrich opinó que seguramente el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien dictó el fallo favorable al Estado provincial, será llamado por los organismos provinciales a no entrometerse en los asuntos que no son de su competencia. A su vez, indicó: "La competencia originaria de los conflictos provincia-nación es la Corte Suprema", por lo tanto "un juez de primera instancia no puede decidir" sobre una disputa de tal magnitud".

Este miércoles, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, acusó a Bullrich de usar el conflicto entre el Gobierno y la provincia patagónica para plantarse contra el expresidente, Mauricio Macri por una puja partidaria en el Pro.