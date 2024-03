Caja negra de ANSES: Alberto Fernández dijo "No soy corrupto"

Luego que el ex presidente Alberto Fernández, quedará imputado por el presunto delito de malversación de fondos públicos, por intermediar en la contratación por parte del Estado nacional a Nación Seguros, entre los que se encuentran los seguros para jubilados en dependencias de ANSES, aseguró que “no hay ningún acto de corrupción” y que es “todo falso”. “No soy corrupto”

En una entrevista brindada a Radio La Red, Fernández explicó que “siempre que se saca un seguro de vida, por las dudas se toma el crédito por si la persona muere; de esa manera el banco garantiza que se cobre, por más que se muera".

Sobre la metodología que se usaba en la ANSES con la contratación de Nación Seguros, el ex presidente indicó que "en el 2018 el ANSES empezó a auto asegurarse y esto le generó problemas porque no tenía forma de sustentarlo. Por eso, en 2021, saco una norma de que todos los bienes del Estado se aseguran con Nación Seguros".

En esta misma línea, Fernández aseguró que la designación se hizo a través de un decreto y que fue "un convenio entre el ANSES y Nación Seguros. Ese decreto es para que beneficie a todos los que tienen seguro, no para otros", y agregó que “no fue un invento mío entre gallos y medianoche".

Al ser consultado sobre su imputación, el ex presidente dijo que "el fiscal pida que se investigue me parece razonable. El concepto imputación es que se investigue. Lo que no me parece razonable es la forma que comenzó".

La imputación la realizó el fiscal federal Ramiro González y además hizo responsable de la malversación al extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa; dos hombres de confianza del ex presidente. También, están acusados por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.