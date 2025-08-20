Mauro Zárate y su arrepentimiento en Boca: “Me hubiese gustado quedarme más”

Mauro Zárate ya colgó los botines, pero sigue pateando declaraciones que hacen ruido. Esta vez, el exdelantero de 38 años repasó su carrera y, sin vueltas, admitió que se arrepiente de haberse ido de Boca. Sí, aquel que en 2018 encendió la polémica: venía de jugar en el extranjero, había dicho que en el fútbol argentino solo jugaría en Vélez, pero a último momento terminó firmando con el Xeneize.

“Cambiaría decisiones de mi carrera. No sé si entra lo de Qatar, pero sí el irme de Lazio, del West Ham y de Boca”, confesó en una entrevista en Olga, donde también pidió disculpas por su palabra incumplida con Vélez.

Sobre el Xeneize, fue contundente: “Me fui por algunas cosas que estaban pasando, pero me arrepiento. No me hinché, fue de las mejores cosas que me pasó en mi carrera. Fue hermoso”.

El delantero, que en su paso por Boca disputó 85 partidos y marcó 21 goles, dejó la sensación de que le quedó un capítulo pendiente en Brandsen 805. Y como suele pasar en el mundo Boca, una vez que alguien se va, rara vez hay una segunda oportunidad.

Zárate, que en su momento fue tapa por sus goles y también por su salida, ahora juega otro partido: el de la confesión. Tarde, pero sincera.