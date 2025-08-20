Un femicida que huyó de Chubut antes de su condena fue capturado en Chile

El femicida de Ana Calfín, quien falleció luego de agonizar varias semanas tras ser golpeada y quemada, fue detenido en la localidad chilena de Dalcahue, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía del Chubut, la PDI e Interpol.

Se trata de Miguel Alejandro Vargas Nehuén que fue capturado tras fugarse y dejar de acudir a la audiencia donde se fijaría la pena, luego de que se solicitara la prisión perpetua por el femicidio cometido. Lo consideraron culpable de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género.

Como se presumía que había huido hacia Chile se solicitó un pedido de captura internacional. Ahora, tras su arresto, se pidió su extradición. El procedimiento de entrega se realizará en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré. Será trasladado por efectivos de la policía de investigaciones de Chile (PDI), y lo entregarán a autoridades argentinas.

¿Cómo ocurrió todo?

Cabe recordar que el femicidio ocurrió el 6 de agosto de 2023, en la localidad chubutense de Esquel. El agresor roció con nafta a la mujer y la prendió fuego, provocándole quemaduras graves desde la cabeza hasta la cintura. La complejidad de las lesiones provocó su muerte días después

Con respecto a la fuga, todo comenzó el 11 de abril último, luego de que la Justicia lo declarase culpable. Sin embargo, en lugar de acudir a la audiencia que estaba prevista cuatro días después de lo ocurrido, Vargas Nehuén decidió huir, y por eso se activaron los protocolos de búsqueda, que permitieron apresarlo.