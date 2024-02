Polémica en Capital Humano: largas filas y rechazo por parte de Pettovello

Tal como confirmó el vocero presidencial, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no recibirá a las organizaciones sociales y grupos comunitarios que se presentaron frente al ministerio para protestar por la emergencia alimentaria. La funcionaria nacional habló sobre esta fila del hambre y afirmó que no citó a la gente.

En una publicación por la red social X (anteriormente Twitter) expresó: "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol".

Noticias Relacionadas Intimarán a las organizaciones sociales a pagar el costo del operativo

Se registraron más de 20 cuadras de fila de personas que esperaban ser atendidas. En paralelo, el equipo de trabajo de Pettovello dejó trascender que estaba ocupada con la firma de un convenio de asistencia alimentaria. Según comunicaron se trata de un acuerdo con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), en la Fundación "Promesa Eterna" de la localidad de José C. Paz.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, firmaron esta mañana un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) (+) pic.twitter.com/c4hmBQELHK — Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) February 5, 2024

Según publicó Perfil, la idea de la movilización es hacer una fila mediante mediante la cual cada persona pueda ingresar al Ministerio para buscar una respuesta ante la grave situación alimentaria que viven por la crisis.

La actividad se desarrolló luego de un frustrado intento ocurrido la semana pasada cuando un grupo de personas nucleadas en organizaciones sociales se acercó a la sede del Ministerio para reclamar y la propia ministra salió a la vereda en persona. Con una actitud combativa, entre otras cosas les dijo: "Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Vengan. Les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda".

La semana pasada, la ministra registró a personas que se acercaron, pero las cosas no terminaron bien ya que un grupo de personas que estaban afuera del Ministerio fue reprimido con gases lacrimógenos por parte de la policía.