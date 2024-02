Bullrich anticipó otro rediseño posible de la coalición

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó un posible y nuevo rediseño político entre los sectores del PRO y La Libertad Avanza. En ese sentido, dijo que se contemplaría la inclusión del partido fundado por el expresidente Mauricio Macri como una facción integrada al Ejecutivo presidido por Javier Milei.

En una nota brindada a La Nación+, Bullrich dijo: “Eso se viene porque la idea es la que tiene que regir, no las estructuras políticas. La idea es como muy similar y estamos caminando”. Asimismo, fue cautelosa y aclaró que no se quiere apurar y será un tema a debatir. Sin embargo, afirmó que “empujará para ese lado para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina. “No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, dijo.

Durante el transcurso de la entrevista, la funcionaria nacional fue consultada sobre el nombramiento de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y lanzó: “No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente. Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el Gobierno”. Además, añadió que “toda su gente es la que el otro día se levantó a festejar que se hubiera votado en contra de la Ley Ómnibus. Entonces, ¿qué es? ¿un premio personal? ¿Es un amigo? El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”.

Bullrich presentó este jueves el protocolo para uso de armas de fuego para las fuerzas federales, pero por ahora sólo se aplicará a la Prefectura Naval. Dicha normativa fue dictada mediante la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y fue dejado sin efecto por la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic a partir de la resolución 1231/2019 el 20 de diciembre de 2019.