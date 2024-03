Un duelo en redes por los sueldos, entre Cristina y Javier

La ex presidente y vicepresidente de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, arremetió con dureza contra el presidente actual, Javier Milei, por el ida y vuelta que hubo con el aumento de 48 por ciento de los sueldos de los funcionarios del Ejecutivo Nacional. A pocas horas de la otra polémica salarial, que alcanzó al Congreso, por un aumento de 30 por ciento en las dietas de los legisladores, Cristina y Javier de lo lindo. Eso sí: en las redes digitales. Lo que se dice, una pelea virtual:

Lo que dijo Cristina:

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver.

Lo que dijo Javier:

@CFKArgentina

Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto. La cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios. Y le paso un dato, uds se fueron con una mínima (la que usted no sabe por tener una de privilegio de $ 14 Millones) de USD 80 que hoy está con el bono en USD 200. Le comento que precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio. Además, le cuento que si usted cree que guardándose dos meses la gente se va a olvidar del desastre que han hecho, déjeme decirle que está muy equivocada. Por suerte cada día son más los leones que despiertan y deciden dejar de ser ovejas. Pero usted, igual que toda la casta política NO LA VE...