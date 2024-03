El Gobierno cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno Nacional le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner. De esta forma, se abre un nuevo punto de conflicto entre los libertarios y el kirchnerismo. Con respecto al nuevo nombre, el portavoz dijo que "no está definido, cuando lo definamos por supuesto que lo vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal".

En 2017, el presidente del país por ese entonces, Mauricio Macri, tuvo un intento fallido con tal centro cultural y se generó un enorme revuelo. En ese sentido, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, tuvo que salir a aclarar que la iniciativa que buscaba rebautizar el edificio como Gustavo Cerati no había surgido del Gobierno.

El macrismo llegó a presentar en el Congreso un proyecto para que no se pueda poner nombres de personas a los edificios públicos hasta que no hayan pasado 20 años de su muerte. Una de las propuestas parlamentarias fue realizada por radical Miguel Nanni, quien sugirió rebautizarlo como Centro Cultural del Bicentenario Argentino con el argumento de que "no corresponde que el nombre de una persona que despierta tanta pasión y tanta resistencia" como el fallecido expresidente sea utilizado en "semejante obra".

El histórico ex Palacio de correos se convirtió ,tras su reforma e inauguración, en un centro neurálgico incluso para actividades políticas. De hecho, allí el propio Mauricio Macri organizó el G20 al que asistieron los principales líderes mundiales e incluso realizó reuniones de gabinete ampliado. Algo similar sucedió bajo la administración de Alberto Fernández.

El espacio libertario también lo utilizó, por ejemplo, para reunir a todos los ministros de Salud de todo el país.