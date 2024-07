Planta de GNL: las ventajas de Punta Colorada

Weretilneck destacó las ventajas de Punta Colorada para la planta de GNL de YPF y Petronas, después de que el presidente confiara que no se hará en Bahía Blanca. Foto: Captura de pantalla

El presidente Javier Milei dejó en claro que, por decisión política, la planta de GNL que hará YPF y Petronas para la salida del gas de Vaca Muerta, no estará en Buenos Aires. Las diferencias ideológicas entre el gobierno nacional y el gobernador Axel Kiciloff son reales, pero desde Río Negro pretenden que además se tengan en cuenta los beneficios de exportar por el puerto de Punta Colorada.

Río Negro confía en recibir la mayor inversión en dólares jamás vista en la historia del país. Y abre la posibilidad de transformar la región atlántica en un polo de desarrollo de la industria energética, a la que se suma el oleoducto y puerto Vaca Muerta Sur y los proyectos de otros gigantes de la industria como Pan American Energy y Golar.

En el mismo lugar donde Milei confió que la planta de licuefacción no irá al puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, ahora fue el gobernador rionegrino ponderó al presidente: "Respeto sus convicciones y su firmeza". Y con respecto al RIGI valoró que es crucial para recuperar la imagen internacional de Argentina, deteriorada por años de "políticas erráticas y expropiaciones controvertidas como la de Aerolínea o YPF", y remarcó la cantidad de "juicios que hay por incumplimiento contractuales. El CEPO y las modificaciones permanente a las reglas de juego".

Lejos de entrar en discusiones con el gobernador bonaerense, Weretilneck aseguró que Río Negro fue pionera con la adhesión a la Ley Bases, con un abrumador respaldo legislativo (35 de 46 votos), que actualmente hay negociaciones con Pan American Energy y Golar para la instalación de un buque de licuefacción en el golfo, y que a todo esto se le suma la construcción del puerto Vaca Muerta Sur para la exportación de petróleo.

La intención de Río Negro es que la planta de GNL sea complemento del oleoducto Vaca Muerta Sur por el que YPF exportará el petróleo de la cuenca neuquina.

El gobernador rionegrino planteó la conversión del golfo de San Matías en un hub exportador energético. Destacó la infraestructura portuaria de San Antonio Oeste, "a media hora en línea recta de cualquier lugar de la costa", además de las condiciones marítimas ideales de Punta Colorada que "como el lugar perfecto para la industria del petróleo" neuquino, rionegrino y de una parte de Chubut.

"Consideramos que nuestro mar, que a 5 millas de la costa tiene 40 metros de profundidad, un tráfico exclusivo de gas y petróleo, un golfo que no necesita ser dragado, que no comparte tráfico con cereales, es para la industria del petróleo el lugar ideal", explicó el gobernador en la entrevista con Alejandro Fantino y remarcó que "confiamos en la decisión técnica, la mayor previsibilidad, la mayor garantía y el proyecto más barato. El margen de rentabilidad es muy chico y competimos directamente con Qatar y Estados Unidos, no hay márgenes para sobrecostos".

El cipoleño se refirió a que no se trata del desierto y que en pocos meses por el oleoducto Vaca Muerta Sur habrá "2500 o 3 mil personas en ese lugar, un montón para nuestra provincia" y cuantificó ventajas "por cada buque que entre a Punta Colorada, se necesitarían 3 en Bahía Blanca. Por cada barril, hay 4 dólares de ahorro para la industria".