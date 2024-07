Caso Loan: Denuncian al gobernador de Corrientes por encubrimiento

A más de un mes de la desaparición de Loan Peña, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés por encubrimiento. La denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, es también por abuso de autoridad e incluye al senador provincial, Diego Pellegrini. Este fue señalado como la persona que trasladó a Laudelina hasta la capital correntina para que instalara en sede judicial la hipótesis del accidente vehicular.

La denuncia también abarca al exministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte y al abogado José Fernández Codazzi, el letrado que le pusieron a Laudelina desde el entorno del gobernador.

El expediente CFP 2908/2024 incluye una denuncia por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia de la Fiscalía Federal 9 recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.

Dias atrás, el gobernador de Corrientes fue defendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que "no creo que haya complicidad del poder político. No se puede decir cualquier cosa, como dicen algunos, que dicen que le hacen una causa al gobernador. La verdad es que hay algunos que con tal de salir dos minutos en la tele dicen cualquier cosa. Dicen que nosotros no hicimos las comunicaciones internacionales también y nosotros hicimos todas las comunicaciones internacionales”.

Con respecto a la denuncia de Marijuan contra Valdés, el abogado mediático, Fernando Burlando, dijo: "Me parece bien que un funcionario público denuncie hechos de corrupción por parte del poder político de Corrientes. No entiendo como nadie lo haya hecho antes. Nosotros le hemos pedido más de cinco veces".

"Nosotros vamos a ampliar la denuncia hacia donde entendemos que está la verdadera corrupción que hizo desaparecer a Loan que es el poder político en connivencia con el poder judicial", concluyó.