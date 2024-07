Gobernadores reclaman al gobierno los fondos de jubilaciones

Si bien las conversaciones no se cortan, reconocen que está difícil el cobro..

Martín Llaryora, Gobernador de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, son mandatarios de provincias que no tienen transferidas sus cajas previsionales a la ANSES, por lo que mantienen conversaciones reclamando a Nación el pago de las deudas, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación recortada durante la administración de Alberto Fernández.

Esta fue la razón por la que se reunieron en Santa Fe, para firmar un documento con reclamos al gobierno de Javier Milei por la deuda de la ANSES con las cajas de jubilaciones. De esta forma, acordaron en un acto en la Casa de Gobierno de Santa Fe abordar de manera conjunta el conflicto por los fondos. En igual sentido, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo una presentación judicial al respecto, ante la Corte Suprema.

Según trascendió, dichas conversaciones no se cortan, también se aclaró que por el momento está “muy verde” y que todavía no lo concretarán, aunque dijeron que de hacerlo no será un reclamo como para ir “a la de guerra” con el Gobierno.

Cada reclamo de los gobernadores

En el marco del acuerdo de las provincias de la región Centro ante el Gobierno por el pago de la deuda con las cajas provinciales, Pullaro planteó: “El desafío que tenemos como Región Centro es reclamar la deuda que tiene Nación con nuestras Cajas de Jubilaciones. Es importante que podamos plantear estos temas de fondo, son políticas de Estado. Para eso tenemos que hacernos muy fuertes y reclamar lo que nos corresponde, que es que se respete la ley y el federalismo”.

Por su parte, Llaryora advirtió que “Este tema tiene un impacto fundamental en cada una de las provincias. Por eso tenemos que empezar a darle definiciones concretas. En Córdoba hemos tomado decisiones, ninguna ha sido fácil. Nos están enviando cero pesos, esto no pasó nunca. Los tres gobernadores estamos cumpliendo con las obligaciones y queremos que se discuta este problema de Estado compartido por todos”.

Mientras tanto, Frigerio señaló que las cajas previsionales “tienen que estar asistidas por el Gobierno Nacional como la ley, con mucha precisión, lo demanda”, que se trata de “un viejo reclamo, histórico, de la transferencia de los fondos de las cajas con la ANSES, una inequidad” que dijo que quieren “queremos corregir con consenso y diálogo”.

La declaración firmada por los tres gobernadores determinó que “hasta tanto se logre acordar soluciones adecuadas, viables y justas para las cuestiones descritas, cada una de las provincias iniciará y/o continuará con los reclamos y acciones pertinentes, en defensa de sus derechos propios y de los de sus respectivos ciudadanos y ciudadanas”, entre los puntos más fuertes.

En ese mismo documento, los mandatarios provinciales acordaron, además, reclamar de manera conjunta “la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas provinciales” de las tres jurisdicciones “de modo que se garantice su sostenibilidad, los derechos de las personas jubiladas y pensionadas un trato igualitario y equitativo con el resto de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales al ámbito federal”.

Finalmente, advirtieron sobre el incumplimiento del Estado nacional “del compromiso legal de financiar los déficits de los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que no fueron transferidos al ámbito nacional, en procura del mantenimiento de la igualdad de todas las provincias en materia de financiamiento previsional”.