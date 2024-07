Fernández aseguró que existe una persecución contra el régimen de Maduro

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que existe una persecución contra el régimen político de Maduro en Venezuela. En ese sentido, manifestó que "durante las dos semanas previas daban por derrotado a Maduro y decían que si ganaba era por fraude, entonces yo entiendo que haya calado en el ánimo y el sentimiento de Maduro y el Gobierno".

En una entrevista concedida al periodista Jorge Fontevecchia en radio Perfil, el dirigente argentino dijo que si bien planteó como un error que Maduro se haya proclamado ganador de las elecciones sin publicar las actas del escrutinio, lo atribuyó un acto de buena fe. En esa línea, planteó: “Lo que yo no entiendo es por qué no muestra las actas de su triunfo, por qué no las hace públicas, por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar todavía respuestas. Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico”.

También, el político argentino cuestionó a los países de la región que se pronunciaron en contra de la victoria de Maduro en las elecciones y señaló que "la derecha se ha globalizado y funciona como una suerte de cártel político. La usina de la derecha advirtió que si el gobierno venezolano ganaba iba a ser porque hizo fraude, y eso lo sensibilizó mucho".

En ese contexto, Fernández cuestionó la postura asumida por el gobierno de Javier Milei y explicó que "en caso de estar en el poder él hubiera asumido una postura similar a la de los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, quienes hasta el momento han evitado condenar el fraude perpetrado el domingo".

“Uno no escuchó decir a Lacalle Pou (presidente de Uruguay) las barrabasadas que escribió el presidente argentino (Javier Milei), yo creo que el problema que tiene Argentina son las horribles política internacional, porque si piensa que el mundo está mirando a la Argentina con simpatía, se equivoca, la mira con asombro, pensando en ‘cómo puede estar pasando y estar diciendo esto en la Argentina‘”, manifestó Fernández.