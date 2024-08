Habló Fabiola Yañez y reveló detalles de la denuncia

La ex primera dama Fabiola Yañez rompió el silencio en una entrevista brindada al portal de noticias Infobae.com. Desde Madrid, decidió hablar en medio del escándalo por la presentación contra el ex jefe de Estado. También se refirió a los recientes videos en los que Fernández aparece en el despacho presidencial de Casa Rosada junto a la conductora Tamara Pettinano.

A lo largo de esta entrevista, se incluyen varios videos en los que la ex pareja de Alberto Fernández detalla las violencias que sufrió, las infidelidades, la indiferencia del entorno y hasta las acusaciones de que fue víctima, además de desmetir rumores sobre su vida en Madrid y replicar las versiones acerca de la paternidad de su hijo.

Yañez reveló que en este momento su madre es la única persona que la está “sosteniendo” en España, así como también aclaró que no tiene “empleados ni niñera”, como dijo haber leído en medios.

“Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola”, afirmó.

Asimismo expresó que no puede trabajar, mientras tiene que soportar rumores de que pasea por las calles más exclusivas de Madrid. “Viví una situación muy horrible cuando él -Alberto Fernández- dijo que mi mamá y mi hermanita eran... no voy a decir la palabra que utilizó. Dijo que él estaba manteniéndolas”, relató, angustiada sobre el impacto de esa frase sobre sus seres queridos.

Confesó que el disparador de la denuncia contra Alberto Fernández fue el “acoso telefónico, terrorismo psicológico”.

“Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, detalló.

En medio de esas traumáticas vivencias, su hipertensión se descontroló, al punto de sufrir picos de presión que la llevaron a terminar internada en España.

Estas sólo fueron las primeras confesiones de la mujer "a la que la gente no conoció” y “a la que nunca nadie defendió”, se quejó.

En otra parte de la nota habló sobre su rol en la Quinta de Olivos, dijo que era el trabajo social, su tarea como primera dama, lo que la “mantenía en pie, y lo hacía con todo el amor del mundo”. En lo demás, nadie le dio su ayuda, tampoco el Ministerio de la Mujer, tampoco los políticos del entorno íntimo, que sabían lo que pasaba, subrayó.

Hoy, desde un hotel en Madrid, la ex primera dama habló por primera vez y aseguró “necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca.” Y al mismo tiempo dijo: “Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”.