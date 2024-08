Allanaron el departamento de Alberto Fernández y le secuestraron su teléfono

El escándalo nacional que tiene como protagonista al expresidente Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género, acusado de “violencia física” y “terrorismo psicológico” por Fabiola Yañez, el juez Julián Ercolini ordenó el allanamiento del departamento del ex jefe de Estado en el barrio porteño de Puerto Madero.

El operativo se llevó a cabo el viernes por la noche, y fue efectuado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en el domicilio de calle Macacha Güemes. Allí, se le secuestró al expresidente su celular, tablet y un pendrive, luego de que el expediente originado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 fuera sorteado y cayera por cosas del destino nuevamente en las manos del juez Ercolini.

Poco después de realizado el sorteo, el magistrado decretó el secreto de sumario en la causa que se tramita contra el expresidente, quien fue imputado y designó como abogada defensora a la letrada Silvina Inés Carreira. Además, trascendió que Fernández hará su descargo público en una entrevista que concedió ayer al diario español El País, y que será publicada hoy.

Finalmente, Alberto Fernández renunció a la presidencia del Partido Justicialista

Prácticamente durante los allanamientos, Alberto Fernández renunció a la presidencia del Partido Justicialista que era esperada hace tiempo en varios sectores: "Tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", argumentó el exmandatario. De acuerdo a la carta publicada por TN, Fernández escribió lo siguiente:

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare.

De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino.

Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor, he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional".

