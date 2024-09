Sofía Clérici quiere blanquear sus dólares en vez de perderlos

Ante la proximidad de la fecha de vencimiento del tiempo dispuesto por el gobierno para blanquear dólares, Sofía Clérici reclamó a la Justicia la devolución de los casi US$600 mil que tiene incautados por la causa que la investiga por enriquecimiento ilícito. La modelo argumentó que requiere los fondos para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales.

No es la primera vez que pide que le devuelvan los US$569.911. Lo hizo antes argumentando que se trataba de dinero que había ganado en su trabajo como “acompañante de viajes”, cosa que el juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa, rechazó totalmente.

Ahora, la estrategia que lleva adelante la expareja de Martín Insaurralde es plantear que como su trabajo no está regulado, ese dinero que ganó no está justificado. Con ese fundamento, la conocida modelo exige que le liberen los fondos para entrar al blanqueo de capitales, donde no se consulta el origen de los mismos.