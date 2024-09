Milei volvió a la carga contra CFK: "Dibujando números debe ser fácil conseguir logros"

Tras otro enfrentamiento en redes sociales entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el actual presidente de la Nación volvió a arremeter contra la exmandataria. En este caso, el libertario disertó en el IAEF de Mendoza, en el que aprovechó la oportunidad para responder también ahí la carta escribió CFK, titulada: "Es la economía bimonetaria, estúpido".

Milei comenzó su discurso directamente haciendo referencia a la exvicepresidenta, a quien citó: “Arranco con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice ‘Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado’". Tras definir de "aberraciones e inconsistencias" la carta de CFK, el libertario afirmó que tiene que "estar explicando cosas obvias" y se lo dedicó: "Para Cris. Saludos Cris, esto va para vos”.

Desde allí, el mandatario seleccionó la inflación promedio en la presidencia de Néstor Kirchner (10%) y los dos mandatos de Cristina Kirchner, donde apuntó que entre 2007-2011 "la inflación la hizo saltar al 20% promedio" y en 2011-2015 "la inflación promedio trepó hasta el 30%". Sobre estos datos, apuntó: "Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas”.

Misma estructura argumental realizó sobre la pobreza: “Cuando se espantan tanto por los pobres, salir de la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así claro, así es fácil”.

“Dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor las reformas de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar. Nosotros hemos decidido decir la verdad porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, atizó el presidente.

“Por lo menos señora, si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números”, concluyó al respecto.

Noticia en desarrollo.