Corina Machado recibe el Nobel de la Paz: la felicitación de Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

A través de su cuenta en X, Milei escribió:



Reconocimiento del Comité Nobel

El Comité Nobel noruego otorgó el premio a Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Este galardón destaca la labor de líderes que promueven la democracia y los derechos humanos en contextos de represión y conflicto político.

Contexto político de María Corina Machado

Machado permanece casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la opositora estaba inhabilitada, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por organismos de derechos humanos y por líderes políticos de la región.