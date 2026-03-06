El presidente, Javier Milei, volvió a elevar el tono del debate político y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones en el escenario nacional: “No me van a llevar puesto como a Macri”. La declaración forma parte de una entrevista que se emitirá este domingo en televisión y en la que el mandatario abordó su relación con la oposición, los cruces en el Congreso y el clima político actual.

El adelanto de la entrevista fue difundido en el programa de Luis Majul, donde se conocieron algunos fragmentos de la conversación que será emitida en LN+. En ese contexto, Milei volvió a referirse a los fuertes enfrentamientos que protagonizó con legisladores kirchneristas durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Durante aquella jornada, mientras brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente protagonizó un clima de alta tensión en el recinto, con cruces verbales dirigidos a los sectores opositores. En varios momentos del mensaje, interpeló directamente a los legisladores del kirchnerismo, a quienes acusó de mentir y lanzó duras críticas.

En uno de los pasajes más comentados, miró hacia el sector opositor y lanzó una chicana que generó aplausos entre los oficialistas. También hubo momentos en los que el mandatario utilizó expresiones muy duras contra referentes del espacio kirchnerista, lo que terminó de marcar el tono confrontativo del discurso.

En la entrevista que se conocerá el domingo, Milei volvió sobre ese clima político y dejó en claro que no piensa moderar su postura frente a quienes cuestionan su gobierno. De allí su frase más contundente: “No me van a llevar puesto como a Macri”, en referencia a las tensiones políticas que enfrentó la gestión de Mauricio Macri durante su presidencia.

El Presidente también se refirió a las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en los últimos días habían generado especulaciones dentro del oficialismo. Villarruel había afirmado públicamente que no renunciará a su cargo y que permanecerá en funciones hasta el final de su mandato.

Ante ese escenario, Milei buscó despejar versiones y aseguró que no está impulsando la salida de su vicepresidenta. “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, sostuvo, según los fragmentos adelantados de la entrevista.

En otro tramo de la conversación, el mandatario también apuntó contra sectores del empresariado, especialmente contra el industrial Javier Madanes Quintanilla, a quien calificó como “empresario prebendario y extorsionador”. La crítica se produce en medio de la crisis que atraviesan algunas industrias afectadas por la competencia con productos importados.

El jefe de Estado también dejó definiciones sobre la causa judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese sentido, sostuvo que si los dirigentes investigados son responsables deberán enfrentar las consecuencias judiciales, en alusión al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

Sobre el final, Milei dejó además una definición sobre su futuro político. Aunque no descartó competir por la reelección, aseguró que su permanencia en la vida pública tendrá un límite. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de cerrar su carrera política luego de ese período.