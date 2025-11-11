El presidente Javier Milei tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia que formalizó su incorporación al gabinete nacional. Tras la lectura del decreto y la jura de rigor, ambos se dieron un abrazo que selló el inicio de una nueva etapa política en la relación entre La Libertad Avanza y el PRO.

Santilli, exdiputado nacional y dirigente histórico del PRO, ya venía participando de reuniones con gobernadores en las últimas semanas, aunque su designación recién se oficializó en el Boletín Oficial. Desde su nueva función, tendrá un rol central en el diálogo político con las provincias y en la búsqueda de consensos para avanzar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

“Vamos a tener una agenda común con los gobernadores”, afirmó Santilli tras asumir, en declaraciones a la prensa. “Hay 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y lo antes posible voy a reunirme con cada uno de ellos. Vengo a trabajar para sostener las reformas que lleva adelante el Presidente”, añadió.

Más tarde, a través de sus redes sociales, el flamante ministro expresó: “Asumo con el compromiso de trabajar incansablemente en equipo para sacar adelante las reformas que millones de argentinos votaron en octubre, para poner fin a tantos años de decadencia”.