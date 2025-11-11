El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se refirió a la polémica por la dependencia del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y sostuvo que el organismo “debe permanecer en el Ministerio del Interior”, al considerar que maneja “datos muy sensibles” que deben estar bajo resguardo civil.

Con estas declaraciones, el dirigente cercano a Diego Santilli marcó un límite político hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había impulsado el traspaso del Renaper a su cartera.

El tema volvió a la agenda luego de que el cambio se publicara en el Boletín Oficial, aunque desde el Gobierno confirmaron que la medida será revertida en los próximos días, manteniendo al organismo a cargo del Interior.

“El Renaper ha sido y es parte del uso civil. ¿Por qué debería pasar al Ministerio de Seguridad? Hay datos muy sensibles para proteger”, señaló Ritondo durante una conferencia en Casa Rosada, poco después de la jura de Santilli como nuevo ministro del Interior.

El legislador recordó que durante la dictadura el Renaper había sido controlado por Seguridad y la Policía Federal, pero que en democracia se decidió devolverlo a Interior “para evitar el uso de la información personal con fines de seguimiento o control”.

Además, trascendió que el nuevo organigrama del Ejecutivo —que será oficializado en los próximos diez días— mantendrá bajo la órbita del Ministerio del Interior tanto al Renaper como a la Dirección Nacional de Migraciones, mientras que otras áreas pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.