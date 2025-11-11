La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso para acelerar el juicio por la Causa Cuadernos, en la que están acusadas Cristina Fernández de Kirchner y otras 87 personas, y que se encuentra en etapa de debate oral desde hace más de cuatro años.

El máximo tribunal penal del país citó a los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) a una reunión clave el próximo martes 18 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo esquema que permita imprimir mayor ritmo al proceso. Según trascendió, la Cámara analiza terminar con la modalidad virtual y pasar a tres audiencias presenciales por semana en Comodoro Py, probablemente en la Sala AMIA.

La convocatoria fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, en el marco del Acuerdo de Superintendencia. En el texto, los magistrados expresaron que la medida busca “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación” en el desarrollo del juicio.

El proceso judicial por la denominada Causa Cuadernos de las Coimas involucra a casi 90 imputados y más de 600 testigos, y se centra en un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos entre empresarios y funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.

A fines de octubre, el TOF 7 rechazó un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner presentado por su defensa bajo el argumento de la “cosa juzgada”.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del tribunal oral, deberán ahora informar a Casación qué medidas pueden adoptarse para acelerar el ritmo del juicio, que hasta el momento mantiene un cronograma discontinuo.

Entre las opciones que se analizarán figuran aumentar la frecuencia de audiencias, reducir la virtualidad y garantizar mayor contacto directo entre jueces, imputados y testigos. En resoluciones anteriores, Casación ya había advertido que el esquema actual podría “afectar el derecho de defensa” y pidió revisar la organización de las audiencias.

Si se aprueba el nuevo esquema, el TOF 7 deberá coordinar con el Consejo de la Magistratura los recursos técnicos y logísticos necesarios para trasladar el debate a Comodoro Py y sostener las tres audiencias presenciales semanales hasta la sentencia.

La decisión de Casación apunta a evitar nuevas demoras y garantizar que uno de los juicios más extensos y emblemáticos de la última década avance hacia su definición.