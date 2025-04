¿Se suspende el fin de semana largo? Qué decisión tomó el Gobierno sobre el 2 de mayo

Según el calendario, esta semana que comenzará el lunes tendrá un fin de semana largo producto del 1° de mayo, día del trabajador, en conjunto con el viernes 2, que es declarado como feriado puente con fines turísticos. Ante la incertidumbre, el Gobierno expresó qué sucederá con este día.

La ilusión de un fin de semana largo se mantenía intacta en los últimos días, pero una advertencia del Gobierno puso en jaque a los trabajadores y ahora dudan de si podrán disfrutar o no de un descanso extendido. Se debe a que luego del Día del Trabajador, se esperaba un nuevo feriado nacional a modo de “puente turístico”, pero todo parece indicar que no será así.

Es que se reveló que el próximo 2 de mayo no es considerado un feriado nacional, sino que oficia como “día no laborable”. Esto quiere decir que la decisión de otorgar o no un descanso durante este día recae sobre cada empleador del sector privado, mientras que los empleados públicos tendrán su finde largo.

Según lo indica la Ley de Contrato de Trabajo, todos los trabajadores privados quedan en manos de sus empleadoreS: “En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”

En este contexto, este día marcará una tendencia de cara a lo que serán los próximos eventos. Se debe a que el Decreto 1027, publicado en noviembre de 2024 en el Boletín Oficial, anuncia que el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre son "feriados con fines turísticos", pero se tratarán de días no laborables y se manejará la misma postura.

Feriados inamovibles que quedan en 2025:

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados considerados trasladables:

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos (puente):

2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre