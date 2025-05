"Está hecho un llorón": Milei sobre Macri y el video trucho que anunció la baja de Lospenato

La relación entre Mauricio Macri y Javier Milei sigue en una escalada de tensión que se evidenció en su punto máximo este domingo, tras las primeras horas de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Café Tortoni, Macri habló del video hecho con Inteligencia Artificial que circuló en las últimas horas, y que lo mostraba anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospennato. Fue “una cosa de loquitos”, dijo, y denunció que hubo un “intento de fraude digital”.

“Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad", dijo Mauricio Macri