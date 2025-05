Milei y Villarruel se reencontrarán en público después de dos meses

Javier Milei y Victoria Villarruel se reencontrarán después de dos meses. Será en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires, según confirmaron desde el entorno de ambos funcionarios a medios nacionales. Según señalaron, "van a hacer la caminata juntos".

Cabe recordar que la última vez que estuvieron juntos en público fue el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, momento en que hubo cruces en medio del discurso del Presidente, cuando éste le dijo a la titular del Senado "no te apures, todavía no terminé". Además, no hubo saludo entre ambos en el cierre del evento.

Villarruel tampoco fue invitada a la cena que armó Milei luego del discurso junto a sus ministros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo. “Ya no forma parte del equipo del Presidente desde que dejó de ir a las reuniones de gabinete”, expresan en Nación. Quedó afuera también del armado electoral de La Libertad Avanza.