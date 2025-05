Luis Caputo afirmó que hay bajas de precios de hasta el 50 por ciento

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que los precios están bajando hasta 50%. Dijo que "en las últimas dos semanas cayeron 25% los precios de los celulares y televisores, y casi 50% los precios de los aires acondicionados y heladeras".

Durante un evento de la Fundación Federalismo y Libertad, que se realiza en Tucumán, Caputo destacó que los comerciantes están empezando a entender que hay que bajar los precios y dijo que "si no bajan los precios, ya saben donde se van a meter los productos".

Además, aseguró que la inflación "no la genera la suba del dólar", sino la "depreciación del peso", y dijo que hay "caídas nominales del precio" de algunos productos.

Por otra parte, el ministro de Economía destacó que "ahora no se imprimen pesos, ni se van imprimir".

Además, subrayó que ahora los pesos están "totalmente respaldados", en el marco de la recapitalización que se hizo del Banco Central y aseguró que el crédito está creciendo fuerte en la Argentina.