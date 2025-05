Ficha Limpia podría convertirse en ley el miércoles

El oficialismo en el Senado confirmó que va a apoyar la aprobación de Ficha Limpia, que se debatirá este miércoles, después de varias dudas sobre cuál sería la postura de La Libertad Avanza. “Ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanción en Diputados”, expresaron los senadores del oficialismo el comunicado oficial.

“La oportunidad para enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad”, indicaron en el escrito y agregaron que “aquellos que se quieran esconder en los fueros para evitar el veredicto de la Justicia no van a tener más impunidad”.

El bloque que lidera Ezequiel Atauche también indicó que espera que el “resto de las fuerzas políticas comprometidas con la justicia, la libertad y la democracia” acompañen el proyecto.

Desde hace días se hablaba de la encrucijada que simboliza "Ficha Limpia" para el oficialismo. Las dudas sobre si La Libertad Avanza iba a apoyar o no el proyecto recaían en la posibilidad de que el PRO capitalice la sanción del mismo.

Por otro lado, cabe mencionar que la aprobación en el Senado puede llegar a anular las chances que tiene Cristina Kirchner de presentarse a un cargo nacional. No obstante, hoy por la mañana el Ejecutivo dejó ver una pista cuando aseguraron que "a nosotros no nos gusta perder ni en la canicas". En tanto, desde Casa Rosada realizaron una publicación que indicaba: “Si no hay certeza (de que se aprueba) solo un tonto convocaría a una sesión”.

En este contexto, comenzó un rumor: el Ejecutivo pediría un compromiso por escrito a los bloques del Senado, justamente para que se trate Ficha Limpia.

Mientras tanto, en medio de la ebullición de la noticia, uno de los senadores dijo que "no tiene ningún sentido y nadie, salvo que sea parte de LLA o aliado a libro cerrado, va a delegar su calidad de senador firmando eso". "Nosotros demostramos nuestro compromiso o no en el momento de votar. Es ridículo el planteo", agregó. En simultáneo, otros senadores estaban en la misma posición y hasta los integrantes de LLA finalmente desmintieron la versión.

Finalmente, fuentes del Congreso y del Ejecutivo aseguraron que las autoridades de Balcarce 50 se metieron de lleno en el debate de Ficha Limpia. El pedido principal fue la redacción del documento, dirigido a “la oposición aliada”, para llevar “un mensaje a todos los otros bloques”.

De esta manera, el Gobierno evitó quedar pegado a un posible rechazo de la norma, frente a los 34 senadores de Unión por la Patria que se opondrán.