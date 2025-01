La despedida de Lola a Jorge Lanata: “Es muy difícil todo”

Luego de lo que fue el cortejo fúnebre de Jorge Lanata, su familia retornó a su hogar en búsqueda de realizar el duelo para aprender a vivir con el dolor de su partida. En este contexto, Lola Lanata, la hija menor del periodista, eligió realizar un posteo en sus redes sociales para despedirse de su padre.

Es que luego del entierro, Lola Lanata tuvo un momento a solas, por lo que aprovechó para escribirle unas palabras a su padre a modo de despedida: “Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mí modelo a seguir”.

De este modo, en su posteo compartió algunas imágenes junto a Jorge Lanata y, tal vez, uno de los últimos momentos que compartieron a solas en la clínica. A todo esto, le agregó su estremecedor mensaje: “Te quería agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste”.

Fue así como reconoció cómo la noticia de su muerte la llevó a reflexionar sobre las enseñanzas que recibió a lo largo de estos años: “Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y agradezco”.

“Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me contestaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mí y me dijiste: 'todo lo que Lola quiera hacer, está bien’”, recordó sobre uno de los momentos de apoyo que lleva grabados en su memoria.

De esta manera, cerró su mensaje de despedida con una promesa que promete cumplir en su ausencia. “Por último, te prometo que cada vez que vea esa estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi, Para siempre, tu Lunita”, cerró de forma emotiva Lola Lanata.