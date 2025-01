Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en enero 2025

Las trabajadoras del servicio doméstico esperan que prospere un nuevo acuerdo paritario, ya que los sueldos que recibirán este mes están basados en cifras del mes anterior, tras el incremento de noviembre que fue retroactivo y del 6%, luego de las negociaciones entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y el gremio del sector.

Los haberes de enero, de esta manera, quedan idénticos a los del mes previo, con la actualización que se supo otorgar en dos veces, con el siguiente esquema:

Sueldo de septiembre: se aplicó un 3,2% de aumento sobre el sueldo de agosto 2024

Sueldo de octubre: se aplicó un 2,8% de aumento sobre el sueldo de septiembre 2024

De esta manera, en enero existe una referencia para el cálculo del salario del personal de tareas generales, que constituye la quinta categoría y abarca a las empleadas domésticas, es decir, a quienes se dedican a la prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas.

Vale recordar que el acuerdo aún no se encuentra homologado y no figura la actualización en el sitio oficial del gremio. Además, los porcentajes de referencia corresponden al sueldo de octubre (que se liquidó en noviembre). Este mes, hasta que no haya un nuevo acuerdo, se toman como referencia esas cifras.