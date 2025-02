Para la fiscal “no hay indicios de un delito federal”

Aún no hay rastros sobre el paradero de Lian Flores, el niño desaparecido en la provincia de Códoba el sábado a la tarde. Casi cuatro días después, durante la mañana del miércoles, la fiscal adjunta Bettina Croppi brindó una conferencia de prensa.

A la mañana, la letrada dio detalles de la investigación. Informó que realizaron 15 allanamientos en la zona y en otras localidades; secuestraron más de 25 celulares, hubo 30 declaraciones testimoniales y cuatro vehículos fueron incautados.

Más de 300 efectivos trabajan con 14 drones, patrullas rurales y la División Canes. A su vez, realizaron cuadrantes para rastrillar los terrenos a pie y a caballo.

Bettina Croppi junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Aunque la causa esté bajo secreto de sumario, Croppi indicó que hasta ahora no hay antecedentes penales, así como tampoco detenidos. “No tenemos, hasta el momento, indicios de un delito federal, aun así, no descartamos nada”, dijo.

Buscaron a Lian en el río Tercero

Pasadas las 9 de la mañana, realizaron un operativo rastrillaje en el río Tercero, a unos cuatro kilómetros de la casa de la familia de Lian. El objetivo fue descartar que lo hayan arrojado al agua.

Participaron un grupo de kayakistas y lo siguieron diez personas que cruzaron el río a pie para rastrillar el fondo, a unos 60 centímetros de profundidad en esa zona. No pudieron encontrar nada.