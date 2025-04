Otra tragedia expone el mal estado de micros y falta de controles

El trágico vuelco de un colectivo de la empresa Vía Tac, ocurrido el domingo por la mañana, cerca de General La Madrid; sigue generando repercusiones. No solo por el saldo de cinco víctima fatales y gran cantidad de pasajeros heridos, sino también porque vuelve a poner sobre la mesa una problemática de vieja data: el cuestionable estado de los micros que siguen circulando por las rutas del país y la falta de controles hacia los mismos.

Todo ocurrió el domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en el cruce de las rutas provinciales 76 y 51, donde el ómnibus, que iba de Caleta Olivia hacia La Plata, volcó y quedó tumbado sobre su lateral izquierdo. Es una zona que está señalizada, pero muy peligrosa. Eran 29 horas y media de viaje. Las últimas paradas habían sido en Bahía Blanca y Coronel Pringles.

En el vehículo iban 33 pasajeros y dos choferes. Las víctima fatales fueron seis y este lunes se conocieron sus identidades. Se trata de Nora Anagua López (61), de nacionalidad boliviana, quien vivía en el barrio de Liniers, en Buenos Aires; Felipa Susana Conti (74), de Rawson (Chubut); María Kateryne Delgado Oropeza (25), venezolana, de Las Grutas (Río Negro); Yolanda Mabel Schulz (53), de Caleta Olivia (Santa Cruz) y Lucas Kevin Sosa (31), de San Justo (La Matanza).

En este contexto, comenzaron a trascender diferentes testimonios de pasajeros sobrevivientes que se quejaron, no solamente por el mal servicio de la empresa, sino también por la velocidad a la que circulaba y el mal estado de la unidad. Tatiana fue una de las personas que sufrió heridas y decidió a hablar con medios locales para asegurar que "cuando ocurrió el vuelco, el micro iba a muy alta velocidad".

“A mí la empresa me mintió. Yo compré un pasaje para ir en el piso superior, en el doble piso, pero salimos con un micro de un piso único. El micro venía desde Caleta Olivia y yo lo tomé en Viedma”, expresó. Y, continuó: “Nos dijeron que en Bahía Blanca íbamos a cambiar por un micro por el que habíamos pagado, pero nos mintieron. No hubo cambio de micro y encima nos trataron muy mal. No nos dieron tiempo siquiera para ir al baño. Los choferes nos dijeron que estaban retrasados”. Además, agregó que “yo venía entredormida, pero sentía que íbamos muy rápido". "De repente, el micro se volteó y salí despedida. Caí al pasto, al barro… Tengo el brazo quebrado en tres partes“, contó desde el hospital Mariano Etchegaray.

El testimonio de Tatiana se suma al de otros pasajeros que se expresaron de manera similar y expone el mal servicio dentro de la unidad de Vía Tac, pero también hace referencia entonces a la falta de controles de colectivos en todo el país. La situación se ha visto agravada en medio de falta de subsidios, lo que generó que actualmente haya menos controles, aunque es una realidad que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte debería tener una posición más activa en su rol. A ello, se suma el mal estado de las rutas argentinas que se traduce a otra falta de seguridad para los pasajeros y los viajes.

Con respecto a la tragedia del domingo, cabe recordar que Daniel Alejandro Pereyra (35), quien manejaba el colectivo, quedó detenido y alojado en una celda de la comisaría local, acusado del delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales, y también por lesiones culposas. Ahora, las autoridades intentan determinar si el chofer tuvo alguna responsabilidad en el accidente, o si la falla estuvo en el colectivo de larga distancia. La investigación está en manos de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría, a cargo del fiscal Christian Urlezaga. También trabaja su colega Belén Colantonio, de la Ayudantía Fiscal de General La Madrid.