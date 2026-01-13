Un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) ubicado en Palermo sufrió un derrumbe parcial que dejó al menos seis personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se desplomó parte del cielorraso del establecimiento, lo que generó un operativo de emergencia en la zona.

Seis heridos tras derrumbe en centro médico de OSECAC en Palermo

En el lugar, equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistieron a un total de 10 pacientes. Además, tres adultos mayores debieron ser trasladados a distintos hospitales porteños, entre ellos el Durand, Fernández y Ramos Mejía, para recibir atención especializada.

Las autoridades continúan trabajando en el sitio para evaluar las causas del derrumbe y garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal médico. El operativo sigue en desarrollo mientras se aseguran las condiciones del centro.