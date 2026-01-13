Seis heridos tras derrumbe en centro médico de OSECAC en Palermo

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero
Trabajan en el lugar

Seis heridos tras el derrumbe en el centro médico de OSECAC en Palermo

Se desplomó parte del cielorraso en un centro de la Obra Social de Empleados de Comercio en Medrano al 1164. El SAME atendió a 10 personas y tres fueron trasladadas a hospitales porteños.

Por Redacción

Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:09
Un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) ubicado en Palermo sufrió un derrumbe parcial que dejó al menos seis personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se desplomó parte del cielorraso del establecimiento, lo que generó un operativo de emergencia en la zona.

En el lugar, equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistieron a un total de 10 pacientes. Además, tres adultos mayores debieron ser trasladados a distintos hospitales porteños, entre ellos el Durand, Fernández y Ramos Mejía, para recibir atención especializada.

Las autoridades continúan trabajando en el sitio para evaluar las causas del derrumbe y garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal médico. El operativo sigue en desarrollo mientras se aseguran las condiciones del centro.

