Efectivos de la División Motorizada (De.Mo.Se.) detuvieron este mediodía a dos personas que habían cometido un robo en el Paseo Costero. Cerca de las 11.15 un vecino denunció haber sido amenazado con un cuchillo por dos sujetos que le sustrajeron un teléfono celular.

La víctima aportó datos de los asaltantes que lo interceptaron en el sector conocido como "La Chanchería", una zona muy utilizada para actividades recreativas y deportivas. Con esos datos, los agentes policiales realizaron inmediatamente un rastrillaje preventivo en la zona.

En ese operativo pudieron identificar a dos hombres que coincidían con las características descriptas. Ambos fueron demorados en averiguación y trasladados a una sede policial. En el procedimiento también secuestraron un arma blanca, presuntamente utilizada en el robo. Todo ese material quedó a disposición de la justicia.

Desde la Policía de Neuquén destacaron que la rápida intervención permitió restablecer el orden en un sector sensible y avanzar en el esclarecimiento del episodio.