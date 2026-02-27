Por teléfono, a la distancia, el presidente de la FIFA Gianni Infantino mantuvo una conversación con la máxima mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y quedó ratificada la confianza al país de América del Norte como anfitrión de la Copa del Mundo 2026.

Las dudas comenzaron a generarse en las últimas semanas, luego que se desatara una ola de violencia producto del deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, principal responsable del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A sólo cuatro meses del puntapié inicial en este inédito ensayo de sede compartida entre los mexicanos, Canadá y Estados Unidos, las dudas se expandieron por todo el globo terráqueo, en momentos donde salen a la venta todos los paquetes turísticos para llegar a los estadios y alentar a las diferentes selecciones.

“Tuve una excelente conversación hoy con la presidenta de México. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que organice todos los partidos programados allí”, rezó el comunicado oficial de la FIFA, firmado por Infantino.

En la misma sintonía, Sheinbaum Pardo también se expresó por redes sociales oficiales y confirmó. “Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”.

Las tres sedes

Son tres las sedes que tiene designadas México para el Mundial. Una de ellas es el mítico Estadio Azteca del DF, pero además se suman Guadalajara y Monterrey.

El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene incidencia delictiva y de narcotráfico bajo todo el territorio del país, por lo que la preocupación es significativa.

Además, la atención de todo el planeta en ese acontecimiento puede presuponer un escenario magnífico para expresar repudio a los hechos que acabaron con el líder, en tiempos donde la disputa por la sucesión está en pleno desarrollo.

Argentina no tiene encuentros asignados en ese país y de ganar el grupo tampoco los tendrá. Sólo el pasaje a segunda ronda como escolta podría alterar esos planes.