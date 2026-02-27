El tratamiento de la reforma laboral comenzó en el recinto del Senado de la Nación en un clima de tensión, con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación que derivaron en incidentes con la Policía.

La iniciativa, promovida por el oficialismo de La Libertad Avanza con respaldo de bloques aliados, enfrenta el rechazo del interbloque peronista.

Al inicio de la sesión, el senador Mariano Recalde (Frente Justicialista) presentó una moción de orden para devolver el proyecto a comisiones y suspender el debate. La propuesta fue rechazada por mayoría.

Luego tomó la palabra el miembro informante del dictamen del oficialismo, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza), quien defendió los alcances de la reforma.

Qué cambios introdujo Diputados

El proyecto volvió al Senado con una modificación clave realizada por la Cámara de Diputados, que el jueves 19 de febrero aprobó el texto con 135 votos afirmativos y 115 negativos, según informó Noticias Argentinas.

El cambio principal fue la eliminación del artículo 44, que establecía la posibilidad de reducir hasta un 50% el salario de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves. Ese punto había generado cuestionamientos tanto de sectores sindicales como de la oposición.

Ahora el Senado deberá convalidar esa modificación para que el texto quede definitivamente sancionado.

Los puntos centrales de la reforma laboral

Más allá de la eliminación del artículo 44, el resto del proyecto fue ratificado sin cambios por Diputados. Entre los ejes principales se encuentran:

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral

Se incorporan nuevas modalidades para el cálculo y pago de indemnizaciones, junto con la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.

Convenios colectivos y ultraactividad

Se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que perderán vigencia si no son renovados expresamente.

Tutelas sindicales y derecho a huelga

La reforma establece restricciones en las tutelas sindicales y fija límites al ejercicio del derecho a huelga.

Estatutos profesionales e INCAA

El proyecto contempla la derogación de estatutos profesionales específicos y disposiciones vinculadas al financiamiento del INCAA.