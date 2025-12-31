La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Río Negro presentó una nota formal ante la presidenta del IPROSS, Marcela Ávila, en la que denunció graves deficiencias edilicias en la sede central de la obra social, ubicada sobre calle Roca, en Viedma. El documento rechazó las declaraciones de Ávila en la que informó del supuesto restablecimiento del sistema de agua y advirtió que las condiciones reales de trabajo “distan de ser normales y adecuadas”.

Según el gremio, uno de los baños permanece clausurado, lo que impide el acceso efectivo a condiciones básicas de higiene. Además, se registran fallas persistentes en el sistema eléctrico, con riesgos evidentes para la seguridad laboral, y falta de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, situación que se agrava por las altas temperaturas.

UPCN remarcó que “resulta inadmisible que, bajo el argumento de traslado a un edificio nuevo, que fue inagurado hace 3 meses se naturalicen estas falencias estructurales” y exigió la intervención inmediata de las áreas técnicas competentes para garantizar el restablecimiento del sistema de agua, la reparación eléctrica, el funcionamiento de los sanitarios y la refrigeración adecuada.

La nota también advirtió que la persistencia de estas condiciones constituye un incumplimiento de las obligaciones del empleador ante la Coordinación de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), por lo que el gremio se reserva el derecho de adoptar medidas legales en defensa de la salud y los derechos de las y los trabajadores.