En el marco de la pretemporada que lleva a cabo por estos días en Mendoza, Deportivo Rincón no para de sumar refuerzos de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde por ahora jugaría el viernes 20 de marzo, fecha no confirmado, que se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Este viernes se confirmó que el santafesino Jonathan Brian David Fleita (31 años, 20 de enero de 1995). Juega como marcador central y su primer equipo en el fútbol argentino fue Unión de Santa Fe, en 2025 militó en Chaco For Ever en la Primera Nacional, será jugador del elenco que dirigirá Pablo Castro este año.

"El Samurai" como se lo conoce, además de en el "Tatengue" jugó en Nueva Chicago, Temperley, Atlético Rafaela, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Olimpo de Bahía Blanca y el año pasado en la entidad de Resistencia.

Jonathan Fleita nuevo refuerzo de Deportivo Rincón

Con 13 incorporaciones hasta el momento los jugadores que realizan la pretemporada temporada son, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, los defensores, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Nicolás Di Bello, Matías Carreras, Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila, el juvenil Marcos Moya y Cristián Correa; los volantes, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel y el colombiano Jair Julio Blanco. En tanto, los delanteros, son Matías Domínguez, Jorge Rossi, Fernando Inda, el colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas y el formoseño Cristián Ariel Estigarribia. Y hoy se incorporó Jonathan Brian David Fleita.

A prueba

Apenas arribó el plantel de El León del Norte a Mendoza, se sumó Marcos Ignacio Narváez, marcador central mendocino de 19 años, que se inició en Godoy Cruz Antonio Tomba y desde 2024 se incorporó a Independiente Rivadavia. La idea del cuerpo técnico de La Lepra que lidera Alfredo Berti es que el jugador tenga rodaje en primera división y el equipo neuquino podría ser ideal. Estará a prueba mientras dure la estadía en la provincia cuyana y Pablo Castro decidirá al respecto, si se incorpora o no al plantel.

Ayer práctica informal ante San Martín de Mendoza

Como es habitual en los amistosos, se realizaron dos bloques de aproximadamente 40 minutos y todos los futbolistas tuvieron rodaje. En el primero, donde jugaron los que se perfilan para ser mayoría de titulares de ambos equipos, la visita se impuso 1 a 0 con gol del colombiano Cristian Canga y en el segundo igualaron sin goles. Los neuquinos alistaron a, Sánchez, Di Bello, Herrera, Narváez y Ávila; Carrasco como volante central, Montes, Ochola y Achetoni, arriba Rossi y Cangá.

El segundo elenco alistó a Criado, Carreras, Correa, Albertinazzi y Díaz, Rueda, Miguel y Blanco, Inda, Estigarribia y Domínguez.

Este sábado, habrá otro amistoso frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el lunes Rincón visitará a Godoy Cruz. Finalmente, el jueves 5 de marzo, por la noche, cerrará su gira frente a Pacífico en General Alvear, ciudad del sur de esa provincia.