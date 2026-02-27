Argentina y Uruguay se enfrentan en cancha de Obras Sanitarias, "El Templo del Rock", a las 21.30, por la ventana clasificatoria FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Ambos seleccionados llegan 2-0 a favor a este partido. El elenco albiceleste es líder del Grupo D y una diferencia de puntos de +68, tras vencer a Cuba 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. Los Charrúas, por su parte, derrotaron a Panamá y están +35.

Todo indica que este partido será, para los dos, el más exigente. En la albiceleste que dirige Pablo Prigioni no pueden jugar por diferentes lesiones Juan Fernández, Lee Aaliya, Juampi Vaulet y Tayavek Gallizzi (operado de apendicitis). Además, Francisco Cáffaro tampoco juega por un tema físico. Enfrente, el equipo que orienta Gerardo Jauri no tiene peso interior y sí mucho vértigo. Las ausencias más notorias son Nano Parodi y Agustín Ubal.

Planteles confirmados

Argentina: Agustín Cáffaro, Bautista Lugarini, Leonardo Lema, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Franco Baralle, Dylan Bordón, Gonzalo Bressán, Juan Bocca, Javier Saiz, Juan Ignacio Marcos y Álex Negrete. DT: Pablo Prigioni.

Uruguay: Lucas Capalbo, Santiago Vescovi, Joaquín Rodríguez, Joaquín Taboada, Nicola Pomoli, Juan Ignacio Ducasse, Nicolás Martínez, Gonzalo Iglesias, Martín Rojas, Mateo Bianchi, Facundo Terra, Emiliano Serres, Bruno Fitipaldo y Pablo Gómez. DT: Gerardo Jauri.

Para el lunes

La albiceleste estará con un plantel diezmado esta noche y el lunes ante Panamá, a las 18.30 también en Obras. Sin embargo, ya podrá contar con Facundo Campazzo y Gabriel Deck, ambos autorizados por Real Madrid para sumarse a la convocatoria tras cumplir con su compromiso de la Euroliga en la jornada del jueves .

Divididos

De los 16 equipos divididos en cuatro grupos, 12 avanzarán a la segunda ronda en busca de uno de los siete cupos de América para la Copa del Mundo. El Grupo A está integrado por Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua. El Grupo B por Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas. El Grupo C por Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. Y el Grupo D, por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.